Выплаты по больничным увеличат с апреля

Повышенный размер больничных введут уже в апреле 2020 года. В Минтруде сообщили, что эта мера затронет 2,3 миллиона человек.

«По поручению президента будет изменена база для расчета оплаты больничных листов. Будет установлена минимальная планка для расчета — не ниже МРОТ (12130 рублей). Это позволит защитить права граждан, имеющих невысокую зарплату или небольшой стаж работы», — заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Сейчас работающие россияне при выходе на больничный получают сумму, которая высчитывается исходя из стажа и средней зарплаты. Если стаж составляет восемь и более лет выплата составляет 100% от средней зарплаты. При стаже от пяти до восьми лет — 80%, а если человек работал меньше пяти лет — 60%. Есть и максимальный размер больничного, в 2020 году он составляет 69961,65 рублей в среднем за месяц при страховом стаже восемь и более лет.

В Министерстве труда отметили, что при таком раскладе 2,3 миллиона работающих россиян получали выплаты по больничному, которые были меньше МРОТ. С апреля порядок расчета изменится.

Для выплат в повышенном размере из бюджета дополнительно потребуется около семи миллиардов рублей.

Увеличить минимальную выплату на больничном предложил президент во время обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.