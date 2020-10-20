Выплаты опекунам и ветеранам приостановят на несколько месяцев в Башкирии

По данным издания, без пособий останутся те, кто предоставил не полный пакет документов. Отмечается, что это постановление будет действовать с октября нынешнего года по февраль следующего. Лица, лишившиеся госвыплат, смогут предоставить недостающие документы через «Адресную помощь», МФЦ и портал Госуслуг.