Выплаты опекунам и ветеранам приостановят на несколько месяцев в Башкирии
В Башкирии временно приостановят выплаты пособий опекунам и ветеранам труда, передает портал ToDay News Ufa со ссылкой на портал правовой информации.
По данным издания, без пособий останутся те, кто предоставил не полный пакет документов. Отмечается, что это постановление будет действовать с октября нынешнего года по февраль следующего. Лица, лишившиеся госвыплат, смогут предоставить недостающие документы через «Адресную помощь», МФЦ и портал Госуслуг.