Выплаты некоторым категориям пенсионеров в России упростят с 1 января

В России с 1 января 2022 года порядок оформления и получения выплат некоторыми категориями пенсионеров станет проще. Пожилым людям не придется выяснять, на какие доплаты и надбавки они могут претендовать.

Перечень беззаявительных действий расширит новый федеральный закон, пояснил «Российской газете» заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук Иван Соловьев.

«Прежде всего, это значит, что пенсионеру не нужно будет вычитывать в нормативных актах, на какие доплаты и надбавки он может претендовать, — сказал он.

Сотрудников органов служб занятости обяжут самостоятельно предлагать назначение досрочных пенсий. Такая возможность предусмотрена в случае увольнения человека или закрытии его предприятия, когда до пенсии ему осталось пару лет, а новую работу найти не получается.

«Беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты», — добавил Соловьев.

Лицам, достигшим 80 лет и являющимся получателями страховой пенсии при потере кормильца, автоматически выберут более выгодный вариант пенсионного обеспечения. Ему предложат либо страховую пенсию по случаю потери кормильца или по старости.

Неработающие россияне, которым было установлено повышение фиксированной выплаты к пенсии за 30 лет работы в сельском хозяйстве, сохранят ее при выезде за пределы сельской местности.