Важное 18 января 2023, 16:40 Выплаты находящимся в зоне СВО призвали проводить вовремя и полностью Мишустин напомнил о необходимости своевременных выплат находящимся в зоне СВО РИА «Новости»

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Выплаты, которые положены участникам спецоперации, их семьям и находящимся в зоне СВО, необходимо осуществлять вовремя и полностью. Об этом на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова привел ТАСС.

«Обращаю внимание, что все установленные выплаты должны осуществляться своевременно и в полном объеме», — подчеркнул Мишустин.

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Глава кабмина отметил, что вопросы социальной защищенности военнослужащих и членов их семей, а также находящихся в зоне СВО и приграничных районах по-прежнему являются приоритетными.

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На заседании Мишустин также поручил в кратчайшие сроки завершить строительство сооружений для размещения войск в зоне спецоперации. Строителям, признал он, приходится работать в сложных условиях.