Общество 08 декабря 2023, 09:47 Выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными Собянин: москвичи смогут регулярно получать выплаты на льготные лекарства Сайт мэра и правительства Москвы

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Программы компенсационных выплат на самостоятельное приобретение льготных лекарств начнут реализовывать на постоянной основе в столице со следующего года. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр города Сергей Собянин принял такое решение, опираясь на результаты экспериментов по улучшению лекарственного обеспечения пациентов, нуждающихся в определенных лекарственных препаратах.

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За этот год в ходе пилотного исследования свыше 10 тысяч пациентов получили компенсационные выплаты на общую сумму более одного миллиарда рублей. Благодаря этому москвичи могли самостоятельно покупать необходимые им лекарства.

«Как показала практика, в некоторых ситуациях выплата компенсаций оказалась более удобным способом лекарственного обеспечения, так как позволяет своевременно начать лечение и гарантировать его непрерывность», — подчеркнул градоначальник.

По решению врачебной комиссии по жизненным показаниям нуждающиеся в конкретных препаратах определенных торговых наименований теперь смогут самостоятельно получать лекарства. Так, людям не придется ждать завершения закупки больших партий медикаментов.

Получение компенсации носит заявительный характер. При желании уроженцы столицы могут и дальше забирать лекарства в аптечных пунктах департамента здравоохранения Москвы привычным способом.

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