Выплаты на погребение в России предложили увеличить в два раза

В Госдуме предложили увеличить выплату на погребение в два раза. Если инициативу члена комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова поддержат, то финансовую помощь поднимут до размера МРОТ.

«Сегодня от государства можно получить единовременную выплату на погребение в размере 6424 рубя 98 копеек. Мы понимаем, что этих средств крайне недостаточно. Мне кажется, что стоит поднять эту выплату хотя бы до размера МРОТ — 12 792 рубля», — сообщил Агентству городских новостей «Москва» Вострецов.

Депутат от партии «Единая Россия» планирует направить письмо с предложением в правительство страны. Помимо увеличения финансовой помощи россиянам на погребение, он считает, что нужно ввести увеличенные выплаты для тех, кто в течение полугода потерял двух близких родственников.

В своем предложении Вострецов напомнил, что рынок ритуальных услуг криминализирован и нужно ввести меры, которые бы его контролировали. Он предложил начать регулировать тарифы на государственном уровне.

«В то время, когда большинство отраслей испытывает упадок, отрасль ритуальных услуг показывает зашкаливающие прибыли, то есть пир по время чумы. Считаю, что государство должно больше регулировать эту сферу», — добавил он.