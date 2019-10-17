Выплаты на первого и второго ребенка вырастут на 7,1%

Государство намерено увеличить средний размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка в 2020 году. Материальная помощь должна вырасти на 7,1%. Тогда она будет составлять 12 тысяч рублей.

Минтруд предложил лишить пособий подрабатывающих матерей Подробнее

Сейчас родители в среднем получают 11 200 рублей в месяц. Также в следующем году увеличится срок ежемесячных пособий с полутора до трех лет. Получается, что за три года каждая семья получит порядка 430 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«В 2020 году общий объем средств федерального бюджета, предусматриваемых на реализацию федерального проекта [„Финансовая поддержка семей при рождении детей"], увеличится по сравнению с 2019 годом на 24,3% и составит 527,9 миллиарда рублей», — заявил глава ведомства Максим Топилин.

Президент России Владимир Путин в августе 2019 года поднял размер детских пособий с 50 рублей до прожиточного минимума. Эта мера начнет действовать с 1 января 2020 года. При этом выплаты на первого и второго ребенка будут получать родители, чей доход не больше двукратной величины прожиточного минимума.