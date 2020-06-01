Выплаты на детей начнут действовать с 1 июня в России

Первыми средства получат родители, подавшие заявки в период с 11 по 22 мая включительно. По данным Пенсионного фонда РФ, выплаты получат более 10 миллионов семей.

Заявление на единовременную выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в пределах трех рабочих дней. Такие сроки действуют в отношении всех заявлений, в том числе и тех, которые подали в выходные дни.

По причине ошибок в заявлениях отказы выносятся редко, поскольку в ходе их рассмотрения Пенсионный фонд проводит отдельную работу по сверке данных. Повод для отказа может послужить принадлежность родителей к иному гражданству или постоянное проживание за пределами РФ.