Выплаты на больничном предложили поднять из-за коронавируса в России

Всех людей с подозрением на коронавирус отправляют на карантин. В итоге граждане проводят в изоляции две недели и теряют часть зарплаты. Депутаты предложили повысить выплаты по больничным и уже начали работать над поправками в законы.

Автором инициативы стал член комитета Госдумы по экономической политике Андрей Ветлужских. Он направил свои предложения в Министерство труда, чтобы там рассмотрели возможность увеличения выплат.

Как пояснил депутат, россиян с симптомами инфекции могут отправить на двухнедельный карантин. Если у специалиста небольшой стаж работы, то он в этом случае несет ощутимые потери в деньгах.

Чаще всего сумма больничного пособия не покрывает потерянную зарплату. Например, если вы проработали пять лет, то получите страховую выплату в размере 60% от зарплаты. Сумма покрывается полностью, если вы проработали более восьми лет, пишет газета «Известия».

Ветлужских предложил поддержать в материальном плане молодых специалистов и приравнять карантин к простою. В этом случае работники смогут получать не менее 2/3 зарплаты, если они оказались в изоляции. Однако в пресс-службе Минтруда напомнили, что сотрудники получают равную выплату на больничном. Сумма одинаковая как для карантина, так и для лечения.

«Отстранения от работы в связи с карантином — это единичные случаи. Поэтому на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования», — заявили в министерстве.

По словам депутата, он продолжит работать над поправками после консультаций с правительством.

С начала эпидемии в России подтвердили всего семь случаев заражения коронавирусом, но на карантине находится больше людей. COVID-19 начал распространяться в конце 2019 года из Китая и стал причиной смерти порядка 3,3 тысячи человек. В мире коронавирусом заражены более 54,1 тысячи пациентов.