Выплаты мобилизованным предложили исключить из оценки дохода семей | 360°

Общество 24 октября 2022, 16:17 Выплаты мобилизованным предложили исключить из оценки дохода семей Депутат Останина выступила за исключение дохода мобилизованных из оценки дохода семей РИА "Новости"

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Поправку в законопроект о выплатах для мобилизованных подготовила глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина. Она предложила не учитывать эти деньги при оценке среднедушевого дохода семьи при оформлении новых выплат. Подробности депутат рассказала «Известиям».

В качестве примера Останина назвала семью с тремя детьми, где муж работал на заводе. Его зарплата не позволяла оформить детские выплаты, так как среднедушевой доход превышал прожиточный минимум. После мобилизации жена и дети остались фактически без денег.

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«Сейчас мы вносим поправку в проект закона. Направили в комитет по труду, чтобы не учитывать денежное довольствие 195 тысяч рублей в общий доход», — пояснила Останина.

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С такой же инициативой выступил депутат от фракции ЛДПР Сергей Леонов. Он добавил, что в законе о выплатах мобилизованным россиянам необходимо прописать, что в при расчете дохода семьи эти средства учитывать не нужно. Законопроект с поправками уже внесли на рассмотрение в Госдуму.

Мобилизованные россияне вне зависимости от прохождения места службы станут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Соответствующее поручение подписал президент России Владимир Путин. Начисление средств начинается с момента внесения мобилизованного в список личного состава воинской части.