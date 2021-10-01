Выплаты ко Дню пожилого человека начали начислять российским пенсионерам

Пенсионерам начали перечислять выплаты ко Дню пожилого человека. Фиксированной суммы этой доплаты на федеральном уровне не установлено, поэтому ее размер может отличаться в разных регионах.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Павел Кокорев напомнил, что выплаты отдельным категориям пенсионеров предусмотрены в региональных и в муниципальных правовых актах, сообщил Life.

В Ярославской области для неработающих пенсионеров органов госвласти, других госорганов и госучреждений ее размер составит 500 рублей. В Рязанской области такую же сумму получат пенсионеры в возрасте 90 лет и старше.

Определенным категориям пенсионеров в Ненецком автономном округе будут выплачивать по 10 000 рублей. Выплата к празднику в Челябинской области установлена в размере 700 рублей.

В Нижегородской области право доплату в одну тысячу рублей к празднику получат инвалиды Великой Отечественной войны, участники ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

По 500 рублей начислят участникам ВОВ, пенсионерам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Жителю блокадного Севастополя». Нетрудоспособные вдовы или вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны, которые не вступили в новый брак, получат по 250 рублей.