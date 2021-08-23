Выплаты к школе уже получили родители 98% детей

Школьную выплату к началу учебного года в России получили родители более 20 миллионов детей, что составляет 98% от всех, кому полагается поддержка. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

«Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей переведены семьям, в которых воспитываются 20 миллионов 70 тысяч детей школьного возраста», — сказал министр, слова которого привело РИА «Новости».

Котяков отметил, что все заявления на получение выплаты обрабатывают в кратчайшие сроки. Он напомнил, что обратиться за поддержкой родители могут до 1 ноября 2021 года.

Выплата в размере 10 тысяч рублей предназначена для детей в возрасте от шести до 18 лет, а также для школьников-инвалидов от 18 до 23 лет. Начислять выплаты начали с 2 августа, в первый же день поддержку получили родителей 17,4 миллиона детей.

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил единоразово выплатить всем пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей, а военнослужащим — по 15 тысяч.