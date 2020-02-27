Выплаты к Дню Победы получат ветераны из всех регионов России

Все ветераны Великой Отечественной войны получат назначенные им к 75-летию Победы выплаты, где бы они ни жили. Главное, быть гражданином России и получать в России пенсию.

«Все ветераны Великой Отечественной войны, имеющие гражданство России и получающие российскую пенсию, получат выплаты», — заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга 27 февраля.

При этом не будет иметь значения, где именно живет ветеран. Выплаты получат все, вне зависимости от места проживания, заверил представитель президента России.

Указ о выплатах ветеранам ко Дню Победы подписал ранее президент России Владимир Путин. Согласно опубликованному на сайте Кремля документу, на выплату могут претендовать ветераны войны и приравненные к ним категории граждан. Речь идет о ветеранах из России, Латвии, Литвы и Эстонии.

Глава государства распорядился выплатить по 75 тысяч рублей получат инвалидам и ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и «других мест принудительного содержания», вдовам и вдовцам погибших во времена войн с Финляндией, Японией и Германией, другим категориям. Труженикам тыла выплатят по 50 тысяч рублей. Выплаты поступят на счета ветеранов в течение апреля-мая 2020 года.