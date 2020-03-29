Выплаты из материнского капитала начнут выдавать уже 1 апреля

Семьи, которые имеют право получить маткапитал, могут получить финансовую помощь от государства уже на следующей неделе. Владимир Путин поручил ускориться и начать выдачу денег с 1 апреля, сообщает ТАСС.

Выплаты из материнского капитала в размере 5 тысяч в месяц будут выдаваться в течение ближайших трех месяцев. Связано это с пандемией коронавируса. Таким образом власти страны решили поддержать россиян.

Меры по поддержке некоторых категорий граждан из-за эпидемии коронавируса озвучил Владимир Путин накануне. Помимо поддержки семей, имеющих право на маткапитал, будет увеличено пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда. Таким образом, сумма увеличится в полтора раза — с 8000 до 12 130 рублей в месяц.

Кроме того, предприятиям малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Мера будет действовать на ближайшие полгода. Микропредприятия в дополнение к этому получат отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

Как сообщало издание RT, предстоящая рабочая неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена президентом России нерабочей.