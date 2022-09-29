Выплаты инвалидам защитят от списания за долги | 360°

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Выплаты инвалидам защитят от списания за долги

Премьер-министр Мишустин: социальные выплаты инвалидам защитят от списаний за долги

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Правительство России расширит перечень доходов, которые нельзя списать за долги, в него включены социальные выплаты по инвалидности. Об этом на заседании Кабинета министров в четверг сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, написало РИА «Новости».

«Уже подготовлены поправки в закон, увеличивающие список доходов, которые нельзя списать в качестве задолженности. В него войдут социальные пенсии инвалидам-детям и доплаты к ним», — сказал он.

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Такие же условия распространяются на взрослых граждан, признанных недееспособными инвалидами.

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«В том числе взыскания не коснутся прибавок к пенсиям по потере кормильца», — добавил Мишустин.

Министр подчеркнул, что принятые меры повысят уровень защищенности граждан и позволят им сохранить гарантированные государством доходы.

Накануне Министерство труда сообщило, что социальные пенсии по старости для неработающих пенсионеров проиндексируют в 2023 году, средний размер выплат составит 21 864 рубля.

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