Выплаты инвалидам защитят от списания за долги | 360°

Общество 29 сентября 2022, 17:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Выплаты инвалидам защитят от списания за долги Премьер-министр Мишустин: социальные выплаты инвалидам защитят от списаний за долги РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство России расширит перечень доходов, которые нельзя списать за долги, в него включены социальные выплаты по инвалидности. Об этом на заседании Кабинета министров в четверг сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, написало РИА «Новости».

«Уже подготовлены поправки в закон, увеличивающие список доходов, которые нельзя списать в качестве задолженности. В него войдут социальные пенсии инвалидам-детям и доплаты к ним», — сказал он.

Реклама

Такие же условия распространяются на взрослых граждан, признанных недееспособными инвалидами.

Реклама

«В том числе взыскания не коснутся прибавок к пенсиям по потере кормильца», — добавил Мишустин.

Министр подчеркнул, что принятые меры повысят уровень защищенности граждан и позволят им сохранить гарантированные государством доходы.

Накануне Министерство труда сообщило, что социальные пенсии по старости для неработающих пенсионеров проиндексируют в 2023 году, средний размер выплат составит 21 864 рубля.

0 0 0 0 0 0