Выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны предложили увеличить в Госдуме

В Госдуме предложили увеличить размер всех денежных выплат для ветеранов Великой Отечественной войне в два раза. С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов, написал RT.

Он направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину и написал, что стоит задуматься над вопросом значительного увеличения материального обеспечения ветеранов.

«В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность удвоения всех денежных выплат для живущих ветеранов-фронтовиков, блокадников и иных лиц, внесших свой посильный вклад в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне», — говорится в тексте обращения.

В России с 1 февраля были проиндексированы материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и другие выплаты.