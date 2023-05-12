Общество 12 мая 2023, 11:48 Выплаты для переезжающих в гарнизоны медиков появятся в России Кабмин ввел выплаты для медиков, переезжающих работать в гарнизоны РИА «Новости»

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Переехавшие работать в гарнизонные медучреждения врачи с 1 января 2024 года получат единовременные компенсационные выплаты. Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

В документе говорится, что размер выплат для медсестер, фельдшеров и врачей будет зависеть от конкретного расположения воинской части. Например, для врачей, прибывших в части Арктической зоны, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, выплата составит два миллиона рублей, для медсестер и фельдшеров — миллион рублей.

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Медикам, прибывшим на работу в части, расположенные на труднодоступных и удаленных территориях, выплатят по 1,5 миллиона рублей, медсестрам и фельдшерам — по 750 тысяч рублей.

Специалисты, отправившиеся на работу в части вне населенных пунктов на других территориях, получат по миллиону рублей для врачей и по 500 тысяч для медсестер и фельдшеров.

Пресс-служба кабмина подчеркнула, что принять участие в программе смогут не только практикующие медики, но и выпускники профильных высших учебных заведений. Главным условием выплаты станет готовность отработать в гарнизоне пять полных лет.