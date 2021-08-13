Выплаты для детей войны утвердили в Башкирии

Единовременную выплату детям войны утвердили в Башкирии. Они получат по тысяче рублей. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на главу региона Радия Хабирова.

В эту категорию входят те, кто родился в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. В Башкирии проживают 189 тысяч таких людей. Из них 13 тысяч в данный момент не получают никаких льгот от государства.

В регионе приняли указ о том, что дети войны имеют право на обслуживание вне очереди в поликлиниках, а также могут получить путевки в санатории вне очереди.