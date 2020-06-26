Выплату в еще 10 тысяч рублей семьям с детьми утвердили в России

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о новой выплате для семей с детьми. Они получат по 10 тысяч рублей во второй раз.

На сайте Кабмина опубликован документ, подписанный Мишустиным. В материалах говорится, что семьям с детьми в июле автоматически зачислят по 10 тысяч рублей. В том числе тем, кто получал финансовую помощь в июне. Изначально с инициативой выступил президент Владимир Путин 23 июня, во время обращения к россиянам.

Это касается семей, у кого есть дети возрастом до трех лет, или тех, кто уже получил единовременную выплату на ребенка от трех до 16 лет. Средства перечислят на основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда, передает газета «Известия».

Родители, кто не успел оформить пособия, должны будут подать заявление до 1 октября. Они получат деньги за июнь и июль единой суммой.

О поддержке семей с детьми говорил президент России Владимир Путин. Весной он распорядился с апреля по июнь выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Для малышей старше этого возраста (до 16 лет включительно) была предусмотрена единовременная выплата в 10 тысяч рублей.

Мера федеральной поддержки с выплатой по 10 тысяч рублей применяется уже во второй раз. О выделении такой помощи впервые заявил Путин 11 мая, в ходе обращения к нации.