Выплату социальных пособий в Подмосковье продлят автоматически

Подмосковные семьи, которые оказались в тяжелом материальном положении, могут рассчитывать на социальную поддержку. Для этого нужно сопоставить доход с прожиточным минимумом. Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, отвечая на вопросы жителей.

«Воспитываю ребенка одна. Какие выплаты могу получить?» — обратилась к министру жительница Подмосковья. Ирина Фаевская пояснила, что нужно исходить из возраста ребенка и от того, является ли мама одинокой, или у нее есть муж. Из этих факторов будет рассчитываться сумма ежемесячного пособия. Еще одним важным моментом является среднедушевой доход на члена семьи. Он не должен превышать 13 тысяч 115 рублей.

«Для инвалидов по общему заболеванию предусмотрена ежемесячная компенсация 50% стоимости жилья, 50% оплаты коммунальных услуг. Но проконсультироваться по конкретному получателю лучше индивидуально в территориальном управлении социальной поддержки по конкретному получателю, чтобы наши специалисты помогли посчитать доход семьи на человека и помощь, которая может быть назначена», — рассказала министр.

Также она успокоила жителей, которые спрашивали о подтверждении своих доходов, чтобы и дальше получать пособия и субсидии. Все эти выплаты автоматически продлят на весь период режима повышенной готовности в регионе.

Никаких справок и документов подавать не нужно. То же самое, что и с детскими пособиями. Справки о размерах зарплат родителей для выплаты пособий не потребуются. Все это продлят на полгода.

Кроме того, министр напомнила о поручении губернатора Московской области Андрея Воробьева, который запретил отключать от коммунальных услуг пожилых жителей, накопивших долги за ЖКУ.

В Московской области после начала распространения новой инфекции ввели режим повышенной готовности, а после объявили об усиленной самоизоляции для граждан. Их попросили лишний раз не выходить из дома, чтобы не заразиться. Гражданам разрешили посещать больницы в случаях крайней необходимости, лучше вызывать врача на дом. Также можно выходить для похода в аптеку и продуктовые магазины в шаговой доступности. Не запрещено выгуливать домашних питомцев и выкидывать мусор. Режим повышенной готовности будет действовать в Московской области до 1 мая.

Диагноз «коронавирусная инфекция» в Подмосковье поставили 211 пациентам. Справиться с заболеванием и выздороветь смогли 17 человек. Умерли два человека с подтвержденным заболеванием.