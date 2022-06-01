Выплату при рождении 10-го ребенка предложили ввести в ЯНАО

Координатор проекта «Крепкая Семья» Анастасия Казанцева провела в Салехарде встречу с многодетными семьями. На мероприятии было предложено ввести выплату на рождение 10-го ребенка. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Также предложили сократить сроки для признания семьи малоимущей с года до трех месяцев. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Ситников заявил, что главная задача программы — благополучие для семей региона. По его словам, поддержка при рождении детей должна обеспечить «большую защищенность и дополнительные возможности для детей и родителей».