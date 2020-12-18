Выплату к Новому году расширили на семьи, чьи дети родятся после выхода указа

Декабрьскую единовременную выплату в пять тысяч рублей на детей до восьми лет могут получить семьи, ставшие родителями уже после выхода указа, с 18 декабря 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве труда России.

«Заявление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Премьер-министр Михаил Мишустин, как сообщила «Газета.ru», подписал два документа по финансированию этих выплат на следующий день после пресс-конференции Путина, где было объявлено о единовременной помощи. Общая сумма предназначенных для детей средств составила более 70 миллиардов рублей.

«Деньги нужно перечислить оперативно, чтобы все успели получить их до праздников и купить своим детям подарки», — сказал Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Накануне на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин объявил о единовременной предновогодней выплате на детей до восьми лет. Семьи получат ее автоматически на основе данных, которые указывали в заявлении на пособия весной и летом. Пенсионный фонд также объяснил, как получить выплату на детей к Новому году.