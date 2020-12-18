Выплату годовых премий сотрудникам запланировали 41% российских предприятий

В России многие компании запланировали выплату премий для своих сотрудников. Чаще всего о поощрениях задумываются на предприятиях сферы информационных технологий и телекоммуникаций.

Выплата годовых премий запланирована у 41% компаний, сообщил сайт RT со ссылкой на исследование сервиса SuperJob. Денежное награждение всем сотрудникам собираются начислить 17% предприятий, 24% хотят наградить только отдельные категории персонала — тех, у кого хорошие показатели в работе.

Совсем отказались от идеи премий 28% опрошенных компаний. Окончательное решение не принял 31% работодателей.

Аналитики уточнили, что речь о премиях чаще всего заходит в компаниях, работающих в сфере IT и телекоммуникаций.

В проведенном специалистами опросе участвовали представители тысячи предприятий и организаций. В качестве респондентов также выступили 2,5 тысячи работающих россиян из всех округов РФ.

Реальные зарплаты россиян до конца года могут вырасти на 1,5%. Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции отметил, что расти будет и безработица.