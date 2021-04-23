Выплату 10 тысяч рублей школьникам предложили сделать ежегодной

Члены ЛДПР предложили сделать ежегодной выплату в 10 тысяч рублей на ребенка, который ходит в школу. Впервые эта выплата будет произведена в августе этого года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на базу нижней палаты парламента.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил единовременно выплатить семьям школьников по 10 тысяч рублей. Выплата также будет полагаться и родителям тех детей, кто в этом году только пойдет в первый класс.

Глава Минтруда Антон Котяков объяснил, что деньги можно будет получить, подав заявление либо онлайн, либо через МФЦ, либо через отделение ПФР, либо в органах соцзащиты.