Басков оправдался за просьбу выплатить МРОТ

«Представляете, у нас нет концертов, или еще что-то, а на тебе находится огромное количество людей. Хоть газеты и кричали, что Басков просил МРОТ, я просил не для себя, а просил для коллектива», — признался артист.

Он подчеркнул, что не распустил людей на время пандемии, всем платил зарплаты. На артиста работает штат из 38 человек.

«У кого-то ипотека, у кого-то квартира, семьи, дети», — рассказал журналистам Басков.

Многие российские артисты говорили о том, что испытывают сложности из-за пандемии. Их концерты и выступления сорвались. Например, супруг Наташи Королевой, бодибилдер Сергей Глушко жаловался, что пандемия ударила по доходам его семьи.

Юмористка Елена Воробей тоже считает, что сотрудникам культуры нужна помощь — она предложила давать артистам льготы на продукты.

Впрочем, не все согласны с такими заявлениями. Музыкант и телеведущий Прохор Шаляпин раскритиковал эстрадных артистов, которые жалуются на снижение заработков в пандемию и просят поддержки у государства. Он заявил «360», что тяжело сейчас всем.