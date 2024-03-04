Общество 04 марта 2024, 19:32 Выплата за пострадавших вблизи зоны СВО детей составит 100 тысяч рублей Правительство утвердило размер выплаты за пострадавших вблизи зоны СВО детей РИА «Новости»

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Правительство России определило сумму единовременной выплаты на детей, получивших увечья на территории новых регионов страны или в зоне проведения специальной военной операции. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, сумма составит 100 тысяч рублей на одного ребенка. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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В документе отмечается, что «правила устанавливают порядок и условия назначения и осуществления единовременной выплаты на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области либо территории субъекта Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции».

Получить выплату имеет право один из родителей или законных представителей пострадавшего, который имеет российское гражданство и постоянно проживает на территории России.

Ранее сообщалось, что власти Брянской области увеличили размер единовременной выплаты при подписании контракта с Минобороны до 400 тысяч рублей.