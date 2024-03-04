04 марта 2024, 19:32
Выплата за пострадавших вблизи зоны СВО детей составит 100 тысяч рублей
Правительство утвердило размер выплаты за пострадавших вблизи зоны СВО детей
Правительство России определило сумму единовременной выплаты на детей, получивших увечья на территории новых регионов страны или в зоне проведения специальной военной операции. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.
Согласно документу, сумма составит 100 тысяч рублей на одного ребенка. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
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В документе отмечается, что «правила устанавливают порядок и условия назначения и осуществления единовременной выплаты на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области либо территории субъекта Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции».
Получить выплату имеет право один из родителей или законных представителей пострадавшего, который имеет российское гражданство и постоянно проживает на территории России.
Ранее сообщалось, что власти Брянской области увеличили размер единовременной выплаты при подписании контракта с Минобороны до 400 тысяч рублей.
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