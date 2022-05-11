Россиянам рассказали о способе получения сразу двух выплат на детей

Российские семьи с детьми могут одновременно получить пособие по уходу за детьми до полутора лет, а с ним и выплату на первенца до трех лет. Об условиях назначения выплат сообщил Telegram-канал «Госуслуги: для родителей».

Ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет россияне могут получить независимо от других видов государственной поддержки. Это означает, что уже получающие этот вид поддержки родители могут оформить еще одну детскую выплату.

Но для этого важно соблюсти несколько условий:

первый или второй ребенок родился с 2018 года;

у родителя и ребенка есть гражданство России;

среднедушевой доход семьи не более двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе.

На одного ребенка могут назначить пособие по уходу до полутора лет и ежемесячную выплату — до трех лет. Остальные пособия учтут в общем доходе семьи за расчетный период.