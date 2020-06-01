Выплачивать мужчинам пособие на домработниц предложили в Госдуме

По мнению законодателя, пособие нужно выплачивать одиноким мужчинам, которые воспитывают детей, и чей доход не позволяет обеспечить должный уровень финансирования.

«Единственное, если мужчина получает больше 200 тысяч рублей, то, наверное, вряд ли. Если на каждого ребенка получается меньше двух прожиточных минимумов, у него нет жены и ему нужна помощь, ему нужно выплачивать зарплату», — уточнил собеседник информагентства.

По его мнению, за счет этого пособия одинокие отцы смогут платить няням. Кроме того, будет решен вопрос молодых неработающих пенсионеров, которые не могут трудоустроиться.

Ранее российское правительство не поддержало законопроект, который подразумевает выплаты неработающим домохозяйкам. Фракция ЛДПР предложила давать женщинам свыше 12 тысяч рублей за их труд, однако кабмин сослался на ошибки в проекте и не разделил эту инициативу.