Выписку из ЕГРН можно будет получить за 30 секунд
Российский вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что внедрение ФГИС ЕГРН позволит получать документы в ускоренном порядке. Об этом сообщило ИА RNS.
Отмечается, что благодаря внедрению новой системы выписку из Единого государственного реестра недвижимости можно будет получать в срок от 30 секунд до нескольких минут.
«Чтобы воспользоваться сервисом пользователю нужно будет авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации», — пояснили в пресс-службе вице-премьера.