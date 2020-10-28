Выписку из ЕГРН можно будет получить за 30 секунд

Отмечается, что благодаря внедрению новой системы выписку из Единого государственного реестра недвижимости можно будет получать в срок от 30 секунд до нескольких минут.

«Чтобы воспользоваться сервисом пользователю нужно будет авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации», — пояснили в пресс-службе вице-премьера.