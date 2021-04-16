Выписки из ЕГРН задумали сделать бесплатными

Росреестр подготовил предложения, чтобы сделать выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) для собственников бесплатными. Работу над законопроектом завершат в этом году, рассказал глава Росреестра Олег Скуфинский.

«У нас есть пакет предложений, который связан с тем, чтобы выписка стала бесплатной для собственников. <…> Инициатива подлежит согласованию со всеми профильными ведомствами, в том числе с Минфином. В настоящее время идет работа над законопроектом. Росреестр планирует завершить работу над законопроектом в 2021 году», — цитирует Скуфинского ТАСС.

Руководитель ведомства добавил, что сначала будут выдавать бесплатные выписки только собственникам, а потом всем желающим, включая юридических лиц. Число видов таких выписок сократят с 11 до двух. По словам Скуфинского, выдача выписок из ЕГРН приносит бюджету около 2,5 миллиарда рублей. Эти деньги тратят на работу Росреестра. После отмены платы за документы нужно будет искать источники компенсации.

В течение трех лет федеральная служба планирует запустить проекты и сервисы, которые принесут бюджету 300 миллиардов рублей.