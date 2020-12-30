Выписавшихся после COVID-19 в России оказалось больше заболевших за сутки

За последние сутки в России зарегистрировали 26 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом выздоровели 29 235 человек.

У 15% людей из числа новых заболевших не было никаких симптомов. Больше всего случаев в Москве (+5105), Петербурге (+3764) и Подмосковье (+1608). За последние 24 часа скончались 599 пациентов. Об этом сообщил оперштаб.

За всем время эпидемии в России COVID-19 подтвердился у 3 131 550 человек. Полностью выздороветь удалось 2 525 418 больным. Число летальных исходов — чуть более 56 тысяч.

В Московской области с начала пандемии сделали 5 024 036 тестов на коронавирус, об этом сообщили в подмосковном управлении Роспотребнадзора. Сдать анализ можно как в государственных, так и в частных лабораториях.

С середины декабря в стране идет масштабная вакцинация. Сначала приоритет имели соцработники, медработники и преподаватели. Постепенно этот список расширяется.

Российские ученые первые в мире зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную в центре имени Гамалеи. Также медики используют и другой отечественный препарат — «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор».

На подходе также препарат прямого действия против коронавируса. Его клинические испытания должны начаться до Нового года.