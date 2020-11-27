Выпавшую из окна в Томске девочку выписали из больницы

Врачи выписали шестилетнюю девочку, выпавшую неделю назад из окна четвертого этажа в Томске. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

«Шестилетнюю девочку, доставленную в больницу скорой медицинской помощи №2 после падения из окна многоэтажного дома, выписали из медучреждения», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

Состояние девочки сейчас оценивается как удовлетворительное. Медики рекомендовали ей наблюдаться у невролога.

Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Томске 21 ноября. Позже в Сети появились кадры этого момента. На них видно, как девочка упала в сугроб на улице. После этого она вылезла из него и ушла.

Однако очевидцы вызвали ей скорую помощь. После этого пострадавшая ночь провела в реанимации, а затем ее перевели в отделение травматологии. Несмотря на падение с высоты, она не получила переломов.

Следователи и прокуратура проводят проверку. По информации правоохранительных органов, девочка живет с мамой. Однако женщины в тот вечер не было дома.