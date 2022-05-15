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    15 мая 2022, 19:24

    Захарова пообещала жесткий ответ на хамские выпады Запада

    Официальный представитель МИД Захарова пообещала ответ на незаконные шаги западных стран

    Анатолий Минкин

    Россия подготовит жесткий ответ на хамские или незаконные шаги западных стран. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

    Она подчеркнула, что ответ последует на любые попытки, попадающие как под международные нормы, так и законы внутри стран.

    «Они не останутся безответными: подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних отношений шаги. Безусловно, на все это мы ответим», — заявила Захарова.

    Сегодня Захарова назвала признаком глупости заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о вине России в возможности наступления глобального голода. Представитель российского МИД отметила, что рост цен на продовольствие связан с продвигаемой Западом санкционной политикой.