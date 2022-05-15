Захарова пообещала жесткий ответ на хамские выпады Запада

Россия подготовит жесткий ответ на хамские или незаконные шаги западных стран. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она подчеркнула, что ответ последует на любые попытки, попадающие как под международные нормы, так и законы внутри стран.

«Они не останутся безответными: подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних отношений шаги. Безусловно, на все это мы ответим», — заявила Захарова.

Сегодня Захарова назвала признаком глупости заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о вине России в возможности наступления глобального голода. Представитель российского МИД отметила, что рост цен на продовольствие связан с продвигаемой Западом санкционной политикой.