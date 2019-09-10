Вынуждена жить в киоске. В Москве женщина судится за квартиру с собственной дочерью

Москвичка Надежда Силаева вынуждена жить в газетном киоске. Поскольку из собственной квартиры ее якобы выгнала родная дочь. Надежда спит на полу, боится наступления сумерек и мечтает о человеческих условиях жизни. По ее словам, дочь постоянно меняет свое мнение, но в квартиру, так или иначе, не пускает.

Съемочная группа «360» уже пыталась разобраться в ситуации летом и надеялась, что прошлый визит изменит ситуацию в лучшую сторону.

«После вашего визита началась положительная динамика. Мне дочь сама позвонила. Вы знаете, я разрыдалась. Поверила — действительно, зачем какие-то суды, когда можно маме с дочкой все разрешить», — сообщила Надежда Силаева.

Источник фото: телеканал «360»

Женщина ранее подавала иск в суд, выиграла и планировала вселиться в законную квартиру. Однако, у дочери на этот счет якобы были совсем иные планы. Бывший зять встретил женщину недружелюбно: грозился, по словам Надежды, ее убыть.

Жизнь в газетном киоске. Москвичка хочет судиться с дочерью из-за квартиры Подробнее

Он якобы решил сразу претворить свои угрозы в жизнь: прямо в присутствии сотрудников полиции он напал на Надежду и ее сына. Мечты решить вопрос о заселении мирным путем растаяли на глазах.

«Когда Дмитрий Силаев находился в комнате, зять нанес ему тяжкие телесные повреждения, ударив в область лица ногой. Сейчас будет экспертиза. И стоит вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировал адвокат Андрей Иполитов.

Источник фото: телеканал «360»

Решение Тушинского районного суда о вселении для дочери натерпевшейся угроз и агрессии Надежды Силаевой не стало сюрпризом. Однако она якобы продолжает чинить препятствия. Адвокатом Надежды был подан еще один иск — об определении порядка пользования долями в законной недвижимости. Возможно, после этого дочь перестанет препятствовать вселению в квартиру родной мамы. А Надежды сможет впервые за несколько лет жить не в киоске, а в нормальном доме.