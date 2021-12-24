Предложение вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов получило большую поддержку в обществе, заявил «360» автор инициативы, депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Он выразил уверенность, что такая мера разумна для поддержания здоровья населения и решения демографической проблемы.

«Перед нами стоят тяжелейшие вызовы с точки зрения демографии. Об этом вчера президент сказал на встрече с журналистами. <…> Мы видим, что алкоголь является основным катализатором бытовых конфликтов, каждое второе преступление в молодежном секторе происходит из-за алкоголя», — подчеркнул Хамзаев.

По его словам, есть успешная международная практика, когда продажа алкоголя выводится за пределы населенных пунктов. И это дало положительный результат.

Он также обратил внимание, что сейчас в России есть более 1900 так называемых трезвых сел где жители приняли правила о том, чтобы у них вообще не продавали алкогольные напитки. По его мнению, государство должно поддерживать такие инициативы.