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    02 марта 2022, 19:33

    Вымывание импортного алкоголя из магазинов допустили в России

    Артур Блянихов

    Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин обсудил с изданием Lenta.ru возможное будущее рынка алкоголя в России.

    Вымывание импортного алкоголя из магазинов допустили в России

    «Грозит вымывание ассортимента», — цитирует Шапкина сайт kp.ru.

    Он заметил, что спиртные напитки не могут моментально пропасть из магазинов. По его словам, какие-то виды вин, виски или прочего зарубежного алкоголя будут постепенно вымываться с полок. Он усомнился, что взамен что-то будет поставляться.

    «Хотя есть условия договоров с сетями, что поставщики обязаны поддерживать ассортимент, но тут, наверное, как-то будет дополнительно это урегулировано между поставщиками и сетями», — добавил собеседник издания.