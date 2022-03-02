Вымывание импортного алкоголя из магазинов допустили в России

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин обсудил с изданием Lenta.ru возможное будущее рынка алкоголя в России.

«Грозит вымывание ассортимента», — цитирует Шапкина сайт kp.ru.

Он заметил, что спиртные напитки не могут моментально пропасть из магазинов. По его словам, какие-то виды вин, виски или прочего зарубежного алкоголя будут постепенно вымываться с полок. Он усомнился, что взамен что-то будет поставляться.

«Хотя есть условия договоров с сетями, что поставщики обязаны поддерживать ассортимент, но тут, наверное, как-то будет дополнительно это урегулировано между поставщиками и сетями», — добавил собеседник издания.