Песков заявил, что экономика России вылезла из ковидной ямы

Экономика России восстановилась после стагнации из-за пандемии коронавируса. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он признал, что 2021 год был тяжелым для страны, а новый 2022 год также не обещает ничего хорошего. Однако, по словам пресс-секретаря, Россия сумела выбраться из экономической ямы, в которую попала из-за пандемии коронавируса.

Он вспомнил слова Путина о том, что правительству нужно отходить от «антикризисного управления» и бросать силы на обеспечение системной работы по экономическому рывку.

«Как бы ни было тяжело, реально располагаемые доходы населения стали расти, скромно, недостаточно, но этот рост есть», — сказал Песков. Он добавил, что инфляция догоняет доходы граждан, однако этот процесс находится на контроле правительства.

«Мы не можем вырвать себя из общемирового контекста, а инфляция — это сейчас болезнь, от которой страдает весь мир», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь признался, что расширение НАТО на восток является вопросом выживания России.