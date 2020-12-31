Вылеты из аэропорта Домодедово возобновили после утренних задержек

В Домодедово вновь начали взлетать самолеты после утренних задержек. Перерывы были связаны с погодными условиями.

«В 13:20 возобновлены полеты с обеих взлетно-посадочных полос. Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления», — сообщили в пресс-службе, ее цитирует «Интерфакс».

Принятые меры, согласно заявлению пресс-службы, гарантируют безопасность взлетно-посадочных операций в тяжелых метеоусловиях. В Домодедово вернулись 30 из 40 рейсов, которые уходили на запасные аэродромы в связи с погодными условиями.

С 08:45 до 14:00 из аэропорта вылетели 52 рейса, ожидают вылета 43 рейса. Всего до конца дня должно вылететь 217 самолетов.

В аэропорту Домодедово в четверг, 31 декабря, произошло скопление пассажиров. Задержано или отменено более 150 рейсов. Всему виной наледь на взлетной полосе.