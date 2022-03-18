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    18 марта 2022, 17:04

    «Вылетел сервер». Песков объяснил прекращение трансляции речи Путина на концерте в Лужниках

    Песков объяснил техническим сбоем прерывание трансляции речи Путина

    Максим Зинкин

    Телевизионная трансляция со стадиона Лужники прервалась во время речи президента Владимира Путина по причине технического сбоя. Об этом Telegram-каналу «Подъем» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Вылетел сервер». Песков объяснил прекращение трансляции речи Путина на концерте в Лужниках

    «Да, действительно вылетел сервер. То есть, была техническая проблема, но потом быстро восстановили», — заявил Песков.

    Днем 18 марта в Лужниках состоялся концерт, посвященный воссоединению Крыма и России.

    Путин сообщил, что российские военные во время специальной военной операции на Украине проявляют настоящий героизм.

    Также российский лидер сказал, что целью операции является избавление народа Донбасса от геноцида.