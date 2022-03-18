«Вылетел сервер». Песков объяснил прекращение трансляции речи Путина на концерте в Лужниках

Телевизионная трансляция со стадиона Лужники прервалась во время речи президента Владимира Путина по причине технического сбоя. Об этом Telegram-каналу «Подъем» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, действительно вылетел сервер. То есть, была техническая проблема, но потом быстро восстановили», — заявил Песков.

Днем 18 марта в Лужниках состоялся концерт, посвященный воссоединению Крыма и России.

Путин сообщил, что российские военные во время специальной военной операции на Украине проявляют настоящий героизм.

Также российский лидер сказал, что целью операции является избавление народа Донбасса от геноцида.