Вылет и прилет более 50 самолетов задержали в аэропортах Сибири

Более 50 утренних рейсов задерживаются на вылет и прилет в аэропортах Кемерова, Новосибирска, Иркутска и Красноярска. Причиной задержки стал густой туман на взлетных полосах и нулевая видимость.

В Красноярске задержали вылет 20 рейсов, примерно столько же прибывающих задержано или отменено. О проблемах сообщили ТАСС в аэропортах сибирских городов.

В Кемерово задерживается посадка трех самолетов из Москвы, Симферополя и Санкт-Петербурга. Рейс из Москвы вылетел на 3,5 часа позже из аэропорта отправления, рейс из Симферополя приземлится в Кемерово с задержкой на 4,5 часа, а рейс из Санкт-Петербурга — на 1,5 часа.

Самолеты из Москвы и Симферополя, которые должны были прилететь в аэропорт Иркутска, направили на запасные аэродромы в в Улан-Удэ и Читу. Также задержали четыре рейса: один — из Иркутска в Москву, три — в северные районы области. Причиной задержки стало задымление из-за лесных пожаров.

В новосибирском аэропорту Толмачево утром задержали семь рейсов, следующих в Читу, Талакан, Абакан, Томск, Иркутск. К настоящему моменту они уже приземлились в пунктах назначения.