Вылечились еще 1852 москвича с коронавирусом

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 852 пациента», — отметила она.

Всего в Москве за время пандемии вылечились 146 043 человек.

После лечения медики проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у пациента заболевания. При выписке все пациенты, нуждающиеся в наблюдении специалистов, получают соответствующие рекомендации.

Полностью вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы.

Донором плазмы разрешается стать гражданам в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшим коронавирусной инфекцией и не имеющим хронических заболеваний. Помимо этого потенциальный донор должен сдать отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Москвичи, выздоровевшие после коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от новой инфекции на дому.

За последние сутки в России коронавирус выявили у 6800 граждан в 85 регионах страны. При этом у 28,5% из них не было симптомов.

В то же время в США за минувшие сутки выявили 45 242 случая коронавируса. Это абсолютный рекорд за все время пандемии.