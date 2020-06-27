    27 июня 2020, 10:24

    Вылечились еще 1852 москвича с коронавирусом

    Алена Макаренко

    В Москве выздоровели еще 1 852 пациента с коронавирусом. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее процитировало РИА «Новости».
    Вылечились еще 1852 москвича с коронавирусом

    «Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 852 пациента», — отметила она.

    Всего в Москве за время пандемии вылечились 146 043 человек.

    После лечения медики проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у пациента заболевания. При выписке все пациенты, нуждающиеся в наблюдении специалистов, получают соответствующие рекомендации.

    Полностью вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы.

    Донором плазмы разрешается стать гражданам в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшим коронавирусной инфекцией и не имеющим хронических заболеваний. Помимо этого потенциальный донор должен сдать отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Москвичи, выздоровевшие после коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от новой инфекции на дому.

    За последние сутки в России коронавирус выявили у 6800 граждан в 85 регионах страны. При этом у 28,5% из них не было симптомов.

    В то же время в США за минувшие сутки выявили 45 242 случая коронавируса. Это абсолютный рекорд за все время пандемии.