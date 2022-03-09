«Выкорчевать с корнем систему террора». Убедить Запад в преступлениях на Украине поможет аналог Нюрнбергского процесса

Россия сможет убедить западные страны в своей правоте только действиями. Иначе доказать о том, что власти Украины, по сути, проводили террор, невозможно. Об этом «360» рассказал политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков.

Если месяц-два назад шла так называемая борьбы интерпретаций, то потом пропаганда с украинской стороны перешла от простой, хоть и жесткой стадии, к военной.

«В большой пропаганде ложь используется, а в пропаганде военной — просто является методом дезинформации врага. Это на порядок более жесткие методы пропаганды. Поэтому никого не удастся переубедить о том, что там фашисты у власти и проводили террор», — пояснил Марков.

По его словам, Запад убедится в правоте РФ только в одном случае: если российская армия навсегда останется на Украине и предпримет определенные действия.

«Если всех бандеровцев лишат гражданских прав за поддержку фашизма, если все, кто участвовал в преступлениях, сядут на скамью подсудимых, и будут сформированы новые органы власти. <…> Частью этой системы должен стать Нюрнбергский процесс», — заявил политолог.

Марков подчеркнул, что все агентурную сеть СБУ необходимо арестовать, чтобы «выкорчевать с корнем систему террора».

«Только действия убеждают наших западных партнеров», — заключил он, рекомендовав показывать активистам в течение длительного времени фильмы о преступлениях тех организаций, которым они помогали.