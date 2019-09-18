Выкинул рюкзак на улицу… или нет? Подросток из Ногинска пожаловался на водителя маршрутки

13-летний Тимур из Ногинска опубликовал в соцсети «ВКонтакте» пост, который активно обсуждают все жители города. Он рассказал, что водитель маршрутки якобы выкинул его рюкзак на улицу, так как школьник не оплатил проезд.

Каждый день Тимур ездит на автобусе, используя карту «Стрелка» для учащегося. Однажды подросток отправился на спортивную тренировку. По словам школьника, войдя в маршрутку, он попытался оплатить проезд «Стрелкой», но валидатор выдал ошибку. После этого, рассказал Тимур, водитель в грубой форме потребовал оплатить проезд наличными или покинуть транспорт. Школьник пожаловался на неисправность аппарата, после чего водитель якобы отнял у Тимура рюкзак и выкинул его на улицу.

Источник фото: телеканал «360»

Однако перевозчик рассказал другую версию произошедшего. При этом компания может подтвердить свою версию видеозаписью. Водители работает в компании уже шесть лет, замечаний к его поведению никогда не поступало.

«Он достаточно опытный водитель и сам по себе человек достаточно хороший, то есть только с положительной стороны его можно охарактеризовать», — отметил заместитель директора ООО «БСК-5» Андрей Семенов.

Транспортная компания решила поставить точку в этой ситуации. Вместе с представителями перевозчика видео посмотрела мама юного пассажира. Обе стороны пришли к общему мнению. На записи видно, что водитель не выкидывал рюкзак подростка.

Источник фото: телеканал «360»

Как отметили в транспортной компании, и водитель, и техника в тот день работали безупречно. Терминал для оплаты был исправен, иначе ошибку бы заметили.

По мнению перевозчика, у подростка могла размагнититься карта «Стрелка». Такое случается, если электронный проездной держать рядом с телефоном. Проверить свою карту можно через личный кабинет.