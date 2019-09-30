Посольство России назвало грубым фейком статью о спецназовцах в Норвегии Подробнее

Баранец заметил, что издание AldriMer, в котором появился материал о русских спецназовцах — «примитивное и пошлое» СМИ, журналисты которого выуживают информацию либо из соцсетей, либо по заданию норвежского правительства. Также есть вероятность, что антироссийские публикации готовятся по распоряжению Североатлантического Альянса.

«И вот появление этой заметки о том, что на территории Норвегии уже орудует российский спецназ, „выкарабано“ из носа», — подчеркнул специалист, добавив, что России незачем «примитивным образом бросаться в норвежские леса» при наличии широкой агентурной сети и военно-технической и космической разведки.

Баранец обратил внимание на то, что в Норвегии каждый октябрь принимается военный бюджет, вокруг которого идет большая драка. С одной стороны — политики и военные, старающиеся выполнить указание США и заплатить 2% в «общак» НАТО, а с другой — норвежское общество, выступающее против.

«Мне кажется, что как раз этот провокационный вброс сделан под эту общественную дискуссию в Норвегии, которая разгорается ко дню принятия военного бюджета», — предположил обозреватель.