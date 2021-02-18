Сябитова дала советы мечтающим выйти замуж

Замужество похоже на американские горки, где только одной любви будет мало. К браку необходимо готовиться заранее, считает главная телесваха и ведущая Роза Сябитова.

По словам Сябитвой, девушки ошибаются, думая, что замужество решит все их проблемы. Она пояснила, что брак похож на американские горки с движением как вверх, так и вниз.

«Одной любовью с этим не справиться. Поэтому, дорогие невесты, перестаньте ждать богатого принца, который „упадет“ вам на голову, как кирпич, и начинайте готовится к браку. Первое, чему вы должны научиться — это жить по средствам», — написала телеведущая в Instagram.

Она посоветовала не тратить деньги на очередные гаджеты и наряды, а научиться копить. Уметь делать сбережения необходимо на тот случай, если мужчина вдруг потеряет работу или у него будет не очень высокая зарплата.

«Вы же замуж хотите по любви, а не по расчету? И это только начало! А теперь вопрос к вам, мамы: вы научили своих дочерей уважительному отношению к деньгам? Они умеют правильно вести бюджет?» — поинтересовалась Сябитова.

Многие подписчики согласились в комментариях со свахой. Они подчеркнули, что брак является работой, а деньги нужны в любом случае.