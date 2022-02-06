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    06 февраля 2022, 12:39

    Выяснилось, почему дочь Куравлева не пришла на его похороны

    Сын Куравлева заявил, что его сестра не пришла на похороны отца из-за подозрения на ковид

    Ольга Назаркина

    Дочь народного артиста РСФСР Леонида Куравлева не пришла на его похороны из-за плохого самочувствия. Об этом рассказал ее брат Василий Куравлев.

    Выяснилось, почему дочь Куравлева не пришла на его похороны

    Он рассказал, что его сестра Екатерина работала психотерапевтом. По его словам, последние три года она уделяла много внимания тяжелобольному отцу, сообщил 5-tv.ru.

    «Она действительно себя плохо почувствовала. Она была под серьезным стрессом. Также у нее подозрение на ковид», — рассказал Василий Куравлев в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

    Сын артиста добавил, что вместе с родными хочет собрать архив отца.

    Народный артист Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет 30 января. Последние дни он провел в хосписе для паллиативной помощи. Туда он попал из больницы в Коммунарке.

    Церемония прощания с ним по требованию родственников прошла в закрытом режиме. Похороны прошли на Троекуровском кладбище.

    Поклонники Леонида Куравлева высказывали критику из-за того, что траурные мероприятия, по их мнению, были слишком скромными. В адрес дочери артиста высказывали обвинения в бесчувственности из-за того, что она не появилась на прощании и похоронах отца.