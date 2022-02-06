Выяснилось, почему дочь Куравлева не пришла на его похороны

Дочь народного артиста РСФСР Леонида Куравлева не пришла на его похороны из-за плохого самочувствия. Об этом рассказал ее брат Василий Куравлев.

Он рассказал, что его сестра Екатерина работала психотерапевтом. По его словам, последние три года она уделяла много внимания тяжелобольному отцу, сообщил 5-tv.ru.

«Она действительно себя плохо почувствовала. Она была под серьезным стрессом. Также у нее подозрение на ковид», — рассказал Василий Куравлев в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Сын артиста добавил, что вместе с родными хочет собрать архив отца.

Народный артист Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет 30 января. Последние дни он провел в хосписе для паллиативной помощи. Туда он попал из больницы в Коммунарке.

Церемония прощания с ним по требованию родственников прошла в закрытом режиме. Похороны прошли на Троекуровском кладбище.

Поклонники Леонида Куравлева высказывали критику из-за того, что траурные мероприятия, по их мнению, были слишком скромными. В адрес дочери артиста высказывали обвинения в бесчувственности из-за того, что она не появилась на прощании и похоронах отца.