Выяснилось, куда исчезают замки с петербургских мостов

«Любые лишние детали на мосту мы обязаны в течение двух часов после обнаружения демонтировать», — обратил внимание пресс-секретарь СПб ГБУ «Мостотрест» Владимир Головашов.

Он напомнил, что мосты являются объектами культурного наследия и охраняются законодательством, в соответствии с которым мосты и набережные должны находиться в том состоянии, в котором они достались городу.