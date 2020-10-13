Выяснилось, куда исчезают замки с петербургских мостов
В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» разъяснили Piter.tv, куда деваются замки с мостов Санкт-Петербурга, которые влюбленные вешают в качестве традиции.
«Любые лишние детали на мосту мы обязаны в течение двух часов после обнаружения демонтировать», — обратил внимание пресс-секретарь СПб ГБУ «Мостотрест» Владимир Головашов.
Он напомнил, что мосты являются объектами культурного наследия и охраняются законодательством, в соответствии с которым мосты и набережные должны находиться в том состоянии, в котором они достались городу.