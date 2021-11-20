В Минтруде прояснили ситуацию с тем, как крупный выигрыш в лотерею или на тотализаторе будет учитываться при оценке доходов для назначения детских выплат. Там отметили, что выигранную сумму действительно будут брать в расчет. Но сам по себе подобный выигрыш не станет поводом для лишения пособий.

Минтруд пояснил, что именно подразумевается в новом документе. В ведомстве отметили, что некоего перечня поводов для лишения пособий никто не составлял. Проект постановления, который сейчас проходит общественное обсуждение, лишь уточняет правила оценки доходов и имущества российских семей, если они собираются оформить социальное пособие.

«При оценке доходов при этом будет учитываться не только заработок, но и средства, выигранные в лотерею или на тотализаторе. Сам факт выигрыша не является основанием для лишения пособия. Речь идет лишь о том, что эти средства, как и заработок, будут учитываться при оценке нуждаемости семьи», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при оценке совокупных доходов семьи не будут браться в расчет недвижимость и машины, которые находятся под арестом или в розыске, гранты на бизнес или целевые субсидии на покупку квартир или транспорта. Минтруд также выступил против формулировки о том, что сам факт выигрыша якобы может стать поводом для отмены выплаты.