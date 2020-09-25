Выигравшую выборы российскую уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию

Российские журналисты решили проверить, сложно ли простому смертному выдвинуться на премию мира. И оказалось, что очень даже просто. Теперь уборщица Мария Удгодская наравне с Путиным и Трампом сможет претендовать на Нобелевку.

Сотрудники газеты «Московский комсомолец» удивились большому количеству претендентов на премию из слишком специфических областей что подтолкнуло их оформить заявку на имя уборщицы Удгодской.

Выяснилось, что не только номинант должен соответствовать высоким требованиям, но и отправитель заявки. На эту роль подошел журналист, который читал лекции на журфаке в Международном университете.

Для завершения процедуры потребовался последний шаг — обоснование кандидатуры на английском языке. Журналисты посчитали претендентку достойной. Мария Удгодская пять лет проработала уборщицей в городской администрации Повалихинского поселения Чухломского района. В какой-то момент прежний глава Николай Локтев попросил женщину выдвинуть свою кандидатуру, чтобы избежать безальтернативных выборов. И она их выиграла. Поэтому журналисты описали ее как человека труда, победившего местные выборы.