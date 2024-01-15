Общество 15 января 2024, 13:12 Выигравшего миллиард рублей в лотерею россиянина нашли спустя две недели Выигравшего миллиард рублей россиянина нашли в Тюмени спустя две недели РИА «Новости»

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В Тюмени нашли местного жителя, который выиграл в лотерею миллиард рублей. Об этом сообщило издание «МегаТюмень».

По информации источника, мужчина выиграл деньги при проведении новогодней лотереи «Русское лото», однако две недели не приходил за выигрышем. После этого некоторые начали сомневаться в его существовании.

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Однако на 14-й день мужчина лично пришел в лотерейный центр в Москве. В настоящее время организаторы завершают необходимые процедуры для выдачи денежных средств победителю.

Счастливым для мужчины стал билет, который он купил в одном из торговых центров Тюмени. Организаторы отмечали, что получить выигрыш можно в течение трех с половиной лет, после чего деньги направят в государственный бюджет.

В октябре пять миллионов рублей в лотерею выиграл житель Свердловской области, но так и не явился за выигрышем.